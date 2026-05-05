È Gabriela Pantaleon la donna morta a 41 anni nell'incidente sulla strada Verentana | era andata a trovare la sorella

Una donna di 41 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri lungo la strada Verentana nel Viterbese. La vittima si chiamava Gabriela Pantaleon ed era uscita di casa per andare a trovare la sorella. L'incidente ha coinvolto un'auto e un furgone, causando la morte sul colpo della conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla.

Si chiamava Gabriela Pantaleon la donna di 41 anni morta nell'incidente fra auto e furgone lungo la strada Verentana ieri, nel Viterbese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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