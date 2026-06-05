Incidente a Torino Filadelfia | scontro all' incrocio tra auto e ambulanza che si ribalta in carreggiata

Un'ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata in carreggiata dopo uno scontro con una Peugeot 2008 all'incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fé. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la scena e verificare le condizioni dei coinvolti.

Un'ambulanza della Croce Rossa si è ribaltata in carreggiata a seguito di uno scontro con un'auto Peugeot 2008 all'incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fé a Torino, nella prima mattinata di oggi, venerdì 5 giugno 2026. L'incidente ha coinvolto i due mezzi e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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