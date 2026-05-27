Incidente a Torino | scontro tra due auto all' incrocio una si ribalta in carreggiata

Da torinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due auto si sono scontrate all’incrocio tra corso Appio Claudio e corso Lecce a Torino durante l’ora di pranzo di mercoledì 27 maggio 2026. Uno dei veicoli si è ribaltato in carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni alle persone coinvolte.

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Due auto si sono scontrate all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, all'incrocio tra corso Appio Claudio e corso Lecce a Torino. L'impatto ha coinvolto una Ford Puma e una Fiat 500, che si è ribaltata sulla carreggiata. Al volante dei due veicoli c'erano due donne. La conducente della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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