Incidente a Torino | scontro all' incrocio tra auto e furgone che si ribalta in carreggiata uomo in condizioni molto gravi

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, martedì 19 maggio 2026, si è verificato un incidente stradale a Torino all’incrocio tra corso Tassoni e corso Appio Claudio. Un’automobile e un furgone sono entrati in collisione, causando il ribaltamento del veicolo in carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e un uomo coinvolto nell’incidente versa in condizioni molto gravi. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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Un furgone e un'auto si sono scontrati in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 19 maggio 2026, all'incrocio tra corso Tassoni e corso Appio Claudio a Torino. A causa dell'impatto il furgone si è ribaltato e il conducente, un italiano di 38 anni, ha riportato gravi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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