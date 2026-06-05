Incidente a Salerno scontro tra 2 auto in via Pietro del Pezzo | nessun ferito

Due auto si sono scontrate in via Pietro del Pezzo a Salerno. Sul luogo sono intervenuti gli operatori di Strade Sicure e due pattuglie della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi e gestito il traffico. Nessun ferito è stato segnalato. La viabilità è stata ripristinata dopo l’incidente.

Scontro tra 2 automobili in via Pietro del Pezzo, a Salerno. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Strade Sicure e 2 pattuglie della Polizia Locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nella zona per ripristinare la normale circolazione. Nessuno dei conducenti ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Incidente in via XXV Luglio, autocisterna impatta contro auto e poi finisce in un'area di servizio

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