Salerno incidente tra auto e moto in via Irno | nessun ferito

Notizia in breve

A Salerno, un incidente tra un’auto e una moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Irno, vicino alla stazione. Le cause dello scontro sono in fase di verifica. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha intervenuto sul posto per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e accertamento.