Salerno incidente tra auto e moto in via Irno | nessun ferito
A Salerno, un incidente tra un’auto e una moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Irno, vicino alla stazione. Le cause dello scontro sono in fase di verifica. Non sono stati segnalati feriti. La polizia ha intervenuto sul posto per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e accertamento.
Ancora un incidente stradale a Salerno. Nel tardo pomeriggio di ieri un'auto e una moto si sono scontrate in via Irno, nei pressi della locale stazione, per cause in corso di accertamento. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche una terza vettura. Non risulterebbero feriti. Sul posto sono giunti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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