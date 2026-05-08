Scontro auto-furgone sulla Salerno-Reggio ferito 55enne | code tra Eboli e Battipaglia per l'incidente

Un incidente tra un’auto e un furgone si è verificato sulla Salerno-Reggio Calabria, causando il ferimento di un uomo di 55 anni. Sul tratto tra Eboli e Battipaglia si sono formate lunghe code a causa dell’evento. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro veicolo, e il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. La Polizia stradale ha avviato le verifiche sulla dinamica.

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