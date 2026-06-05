Incidente a Rivalta di Torino | scontro tra auto e moto nella rotonda centauro in ospedale

Un motociclista è rimasto leggermente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Rivalta di Torino. Lo scontro tra un'auto e una moto si è verificato in una rotatoria della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il centauro in ospedale per controlli. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un motociclista è rimasto ferito in modo lievissimo in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno 2026, a Rivalta di Torino. Lo scontro, che ha coinvolto un'auto Peugeot e la sua moto da cross, si è verificato all'interno della rotonda situata all'incrocio tra via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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