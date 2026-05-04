Brutto incidente a Torino Crocetta | scontro tra auto e moto all' incrocio centauro trasportato in ospedale
Nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, si è verificato un incidente stradale a Torino, all’incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris. Uno scontro tra un’auto e una moto ha causato il trasporto del centauro in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia per i rilievi e la gestione del traffico. La viabilità è momentaneamente rallentata in zona.
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, all'incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris a Torino. Nello scontro sono rimaste coinvolte un'automobile e una motocicletta Ducati Monster. Il motociclista, un giovane di 29 anni, ha riportato ferite.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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