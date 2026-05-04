Brutto incidente a Torino Crocetta | scontro tra auto e moto all' incrocio centauro trasportato in ospedale

Nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, si è verificato un incidente stradale a Torino, all’incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris. Uno scontro tra un’auto e una moto ha causato il trasporto del centauro in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia per i rilievi e la gestione del traffico. La viabilità è momentaneamente rallentata in zona.