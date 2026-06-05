Incidente a Bargagli | operaio ancora in prognosi riservata possibile procedimento per lesioni stradali

Da genovatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente a Bargagli il 24 maggio ha coinvolto una BMW e un Piaggio Porter di una ditta privata, causando gravi feriti a due operai. Uno di loro si trova ancora in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare. Le autorità stanno valutando la possibilità di aprire un procedimento per lesioni stradali.

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È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto a Bargagli lo scorso 24 maggio, quando due operai erano rimasti gravemente feriti in uno scontro tra una Bmw e un Piaggio Porter di proprietà della ditta R.D.S. Acrobatica. I due erano stati soccorsi in condizioni critiche e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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