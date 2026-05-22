Precipita dal ponteggio volo di cinque metri | operaio in prognosi riservata?

Un operaio di 35 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro giovedì mattina a Castrezzato, quando è precipitato da un ponteggio da un'altezza di circa cinque metri. Le sue condizioni sono considerate gravi, anche se stabili, e attualmente si trova sotto osservazione medica. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato all’incidente.

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