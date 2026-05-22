Precipita dal ponteggio volo di cinque metri | operaio in prognosi riservata?
Un operaio di 35 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro giovedì mattina a Castrezzato, quando è precipitato da un ponteggio da un'altezza di circa cinque metri. Le sue condizioni sono considerate gravi, anche se stabili, e attualmente si trova sotto osservazione medica. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato all’incidente.
Restano gravi, seppur stabili, le condizioni dell’operaio di 35 anni rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì a Castrezzato. L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale Civile di Brescia, dove i medici mantengono la prognosi riservata. Secondo quanto trapela. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sullo stesso argomento
Cantiere Caorle: palo da 8 metri colpisce operaio, prognosi riservataUn operaio cinquantenne giace in prognosi riservata dopo un impatto violento alla testa.
Manerba del Garda, cade da un ponteggio e precipita per 4 metri: gravissimo operaio 46enneBrescia, 26 marzo – Un altro grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi a Manerba del Garda, nel bresciano.
Cade dal ponteggio e vola nel vuoto. Traumi gravissimi per un operaioGrave incidente sul lavoro ieri a Castrezzato. Poco dopo le 9.30 un operaio di 35 anni, castrezzese di origini albanesi, è precipitato da un ponteggio allestito per la ristrutturazione di ... ilgiorno.it