La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato marchi industriali per circa 200mila euro e ha bloccato oltre 230mila euro ritenuti profitto di un'ipotesi di evasione fiscale. L'operazione fa parte di un'indagine che coinvolge accuse di bancarotta, autoriciclaggio e reati tributari. Le misure sono state disposte su richiesta della Procura. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell'indagine.

Bergamo - La Guardia di Finanza di Bergamo, coordinata dalla Procura, ha sequestrato marchi industriali per circa 200mila euro e disposto il sequestro di oltre 230mila euro quale?profitto di una presunta evasione fiscale nell'ambito di un'indagine per bancarotta, autoriciclaggio e reati tributari. L'inchiesta, avviata dopo la denuncia di una società creditrice, ha accertato che, poco prima del fallimento di un'impresa in liquidazione, i marchi sarebbero stati ceduti a un valore inferiore a quello reale a una società riconducibile allo stesso liquidatore. Le indagini hanno inoltre ricostruito operazioni che avrebbero sottratto circa 240mila euro alla massa fallimentare tramite la cessione di partecipazioni societarie negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta per bancarotta, autoriciclaggio e reati tributari: Finanza sequestra marchi industriali per 200mila euro

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