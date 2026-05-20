Reati tributari evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio | nei guai 4 campani l' operazione
Quattro persone e due aziende campane sono finite sotto indagine per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio. Le autorità hanno sequestrato beni mobili e immobili per un totale di 2,5 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, che ha portato avanti le verifiche e le confische. I dettagli riguardano un’indagine volta a individuare eventuali irregolarità fiscali e movimentazioni finanziarie sospette.
Hanno eseguito la confisca di beni mobili e immobili per 2,5 milioni di euro complessivi, a carico di due aziende e quattro persone, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste. I destinatari del provvedimento risultano condannati, in via definitiva, per reati tributari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione e autoriciclaggioCerte sentenze non si limitano a decidere una pena: raccontano un clima, un giudizio netto, parole che pesano come pietre.
Evasione fiscale, società di autonoleggio nei guai: sequestrato un appartamento a SalernoC'è anche un immobile situato a Salerno fra i beni oggetto di un sequestro preventivo ai danni di una società di autonoleggio irpina eseguita dai...
Confisca per 2,5 milioni per 4 imprenditori contigui alla camorraConfisca definitiva di beni per 2,5 milioni di euro nei confronti di quattro persone condannate per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio nell'ambito dell'acquisiz ... ansa.it
REATI TRIBUTARI In tema di reati tributari la regola della #indeducibilità dei componenti negativi del #reddito relativi a #beni o #servizi direttamente utilizzati per il compimento di #delitti non colposi trova applicazione anche per i costi esposti in fatt - Facebook facebook
Evasione d’imposta e dolo nel reato di fatture false: chiarimenti CassazioneLa Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, previa dichiarazione di non doversi procedere limitatamente all’emissione delle fatture ... diritto.it