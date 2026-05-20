Reati tributari evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio | nei guai 4 campani l' operazione

Quattro persone e due aziende campane sono finite sotto indagine per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio. Le autorità hanno sequestrato beni mobili e immobili per un totale di 2,5 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, che ha portato avanti le verifiche e le confische. I dettagli riguardano un’indagine volta a individuare eventuali irregolarità fiscali e movimentazioni finanziarie sospette.

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