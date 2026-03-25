Due professionisti pescaresi arrestati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio

Due professionisti di Pescara sono stati posti agli arresti domiciliari su ordine della Procura della Repubblica, dopo un'operazione della guardia di finanza. I provvedimenti sono stati emessi in relazione a un'indagine per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. L'attività investigativa ha portato al loro coinvolgimento in un procedimento giudiziario riguardante presunte irregolarità finanziarie.

Una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due professionisti di Pescara è stata eseguita dalla guardia di finanza su disposizione della Procura della Repubblica.I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito anche un provvedimento interdittivo nei confronti di un terzo soggetto individuato quale prestanome. Gli approfondimenti avrebbero permesso di ricostruire rilevanti flussi finanziari provenienti da imprese in dissesto o fallite, anche fuori regione, in parte intestate fittiziamente a soggetti compiacenti. Le somme sono state distratte e successivamente reimpiegate mediante l’emissione di consulenze fittizie a favore di una società riconducibile ai due professionisti indagati, per essere poi reinvestite in attività economiche formalmente lecite. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Due professionisti pescaresi arrestati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio Articoli correlati Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio ed evasione fiscale: l’amministratore finisce ai domiciliariCremona, 12 febbraio 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Cremona, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei... Leggi anche: Bancarotta fraudolenta della ditta di trasporti: due a processo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Due professionisti Argomenti discussi: Pescara, veterinari accusati di sopprimere cani: chiesti due anni. Due professionisti pescaresi arrestati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggioUna misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due professionisti di Pescara è stata eseguita dalla guardia di finanza su disposizione della Procura della Repubblica. I finanzieri del ... ilpescara.it Operazione Eldorado a Pescara, domiciliari per due professionisti e interdizione per un terzo indagatoNell'operazione Eldorado i finanzieri di Pescara hanno eseguito in misura cautelare arresti domiciliari nei confronti di due professionisti ... laquilablog.it