Milano, 5 giugno 2026 – “C'è una parte della Procura che fa politica'' e la candidatura alle prossime Comunali dell'ex procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano 'Milano Libera', con la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Lisa ne è ''una solida dimostrazione''. Il sindaco Giuseppe Sala, commentando a margine della cerimonia per il 212esimo anniversario dell'Arma l'indagine sulle concessioni di spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele II. La nuova inchiesta della Procura di Milano si ipotizzano i reati di turbativa d'asta e corruzione che vedrebbe coinvolti alcuni funzionari comunali. https:www.ilgiorno.itvideoinchiesta-galleria-sala-parte-della-procura-fa-politica-s67alrmj Massimiliano Lisa è il proprietario del museo Leonardo3 che ha sede in proprio in Galleria e dal cui esposto è partita l'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta Galleria, il sindaco Sala contro la magistratura: “C'è una parte della Procura che fa politica”. Scoppia il caso Siciliano

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