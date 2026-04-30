Pascolaro partita la bonifica | Rifiuti tossici su camion da 30 tonnellate verso una zona impermeabilizzata | FOTO

Sono iniziati i lavori di bonifica nel sito di Pascolaro, dove sono stati sequestrati e rimossi rifiuti tossici trasportati su camion da circa 30 tonnellate. Le operazioni riguardano una zona che era stata interessata da una lunga vicenda di inquinamento ambientale, con l’obiettivo di eliminare le sostanze nocive e ripristinare le condizioni di sicurezza per le persone che vivono nella valle del Tevere. I lavori rappresentano la conclusione di un lungo iter iniziato dopo numerosi rinvii.

Graffignano, i lavori al Pascolaro partono per davvero e chiudono una ferita aperta da decenni. L'obiettivo è ripulire l'area dai veleni e restituire un territorio sano a chi vive nella valle del Tevere, mettendo la parola fine a una vicenda che si trascinava da troppo tempo tra rinvii e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Firenze, maxi bonifica all’ex Poderaccio: rimosse 8 tonnellate di rifiuti abusiviNelle ultime operazioni, partite a dicembre scorso e concluse in questi giorni, “gli operatori di Plures Alia chiamati ad intervenire dal Comune di... Leggi anche: Rifiuti tessili da Napoli verso la Nigeria, maxi sequestro di 130 tonnellate e denunce