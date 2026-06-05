Incendio nel centro della ditta Monteco | in fiamme rifiuti di plastica
Un incendio si è sviluppato questa mattina nel centro della ditta Monteco, che si occupa della raccolta dei rifiuti per il comune. Le fiamme hanno coinvolto rifiuti di plastica presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti o altre conseguenze rilevanti. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.
FRANCAVILLA FONTANA - Un incendio si è sviluppato stamattina (venerdì 5 giugno) nel centro della ditta Monteco, appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti per conto del comune di Francavilla Fontana. Lo stabilimento è situato sulla strada provinciale per San Vito dei Normanni. La colonna di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Incendio nel porto di Napoli, fiamme dal ponte di una nave
Notizie e thread social correlati
Principio d'incendio alla ditta di smaltimento rifiuti RaeeNella notte, alle 3:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una zona industriale per un incendio all’interno di un’azienda specializzata nello...
Incendio a Torino Parella: fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione, colonna di fumo visibile da distanteVenerdì sera a Torino si è sviluppato un incendio presso un’area di autodemolizione situata all’incrocio tra via Cossa e corso Appio Claudio.
Temi più discussi: Due incendi nella periferia di Quartu, attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale; Incendio di un tetto nel centro di Fiè, danni ingenti; Incendio nel centro raccolta rifiuti dell'azienda Del Prete: vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo; Maxi incendio nel centro storico di Corato, vigili del fuoco al lavoro fino all’alba: evacuate tre famiglie – FOTO.
Incendio nel centro commerciale Il Borgo, a Napoli: le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, 22 maggio, all’interno di uno dei negozi della struttura di via Stadera, nella periferia Nord al confine con Casoria. Sul posto sono intervenuti i Vig facebook
Paura a Corato, incendio nel centro storico. In fiamme appartamento: nessun ferito. Tre famiglie evacuate – FOTO x.com
Incendio nel cantiere del centro commerciale di Fontanelle: indagini sulla natura del rogoSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento il rogo, e gli agenti delle Volanti con il supporto della Scientifica per i rilievi. grandangoloagrigento.it
Incendio nel centro commerciale, pompieri sul postoSecondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di un singolo esercizio commerciale ... ilfattovesuviano.it