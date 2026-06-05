Incendio nel centro della ditta Monteco | in fiamme rifiuti di plastica

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina nel centro della ditta Monteco, che si occupa della raccolta dei rifiuti per il comune. Le fiamme hanno coinvolto rifiuti di plastica presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti o altre conseguenze rilevanti. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.