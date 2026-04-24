Incendio a Torino Parella | fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione colonna di fumo visibile da distante

Venerdì sera a Torino si è sviluppato un incendio presso un’area di autodemolizione situata all’incrocio tra via Cossa e corso Appio Claudio. Le fiamme sono esplose nella vecchia ditta di autodemolizione, generando una colonna di fumo visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione riguardo a eventuali feriti è ancora stata comunicata.