Incendio a Torino Parella | fiamme nella vecchia ditta di autodemolizione colonna di fumo visibile da distante
Venerdì sera a Torino si è sviluppato un incendio presso un’area di autodemolizione situata all’incrocio tra via Cossa e corso Appio Claudio. Le fiamme sono esplose nella vecchia ditta di autodemolizione, generando una colonna di fumo visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione riguardo a eventuali feriti è ancora stata comunicata.
Un incendio è divampato nella prima serata di venerdì 24 aprile 2026 all'incrocio tra via Cossa e corso Appio Claudio a Torino. Il rogo ha interessato un'area occupata da una ditta di autodemolizione che risulta chiusa da tempo.Le fiamme hanno avvolto alcuni veicoli che si trovavano all'interno.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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