Principio d' incendio alla ditta di smaltimento rifiuti Raee

Nella notte, alle 3:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una zona industriale per un incendio all’interno di un’azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti elettronici. L’incendio si è sviluppato in un’azienda dedicata al trattamento di apparecchiature elettroniche, e l’intervento ha coinvolto le squadre di soccorso per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.

Intervento dei vigili del fuoco alle 3 e mezza di stanotte in Strada Nona, nella zona industriale di Fossò, per l’incendio divampato all’interno dell'azienda Haiki di trattamento e smaltimento di apparecchiature elettroniche (Raee). Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ad accorgersi al principio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Rifiuti alla Eredi Bertè. Via allo smaltimentoSarà pubblicato con tutta probabilità entro fine mese, il bando di gara per lo smaltimento dei rifiuti combusti che ancora si trovano sull’area della... Principio d'incendio alla raffineria Api, scatta l'allarme: vigili del fuoco sul postoI vigili del fuoco, affiancati dalle squadre di emergenza interne dello stabilimento, hanno immediatamente avviato le operazioni per mettere in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Principio d'incendio al Conservatorio di Milano, trenta evacuati; Milano, principio d'incendio al Conservatorio: 30 evacuati; Incendio in un ostello di Milano: a fuoco una presa elettrica, evacuate circa 80 persone; Incendio in ostello nel centro di Milano: 30 persone evacuate. Amts, domato prontamente un principio di incendio alla Rimessa 8COMUNICATO STAMPA PRONTAMENTE DOMATO UN PRINCIPIO D’INCENDIO NELLA SEDE AMTS ALLA ZONA INDUSTRIALE Catania, 14 aprile 2026. Stamani, è stato prontamente domato dagli stessi impiegati AMTS con l’utiliz ... ienesiciliane.it Incendio alla Ferriera Valsabbia di Odolo, fiamme nel reparto forni: nessun feritoAttimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 10 aprile) alla Ferriera Valsabbia di via Marconi, a Odolo, dove un principio d’incendio si è ... bsnews.it Premosello Chiovenda : principio di incendio ad impianto per la produzione di idrogeno Nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, i vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti nel comune di Premosello Chiovenda a seguito di un princi - facebook.com facebook C'è un accordo di principio tra Usa-Iran per prorogare la tregua. x.com