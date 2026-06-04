A partire dalla prossima settimana, 17 famiglie che erano state evacuate dopo l’incendio nelle abitazioni di via Pisacane a Legnano potranno tornare nelle proprie case. L’incendio si è verificato ad aprile e ha reso inagibili gli alloggi coinvolti. Le autorità hanno completato le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche strutturali, consentendo il rientro delle famiglie. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ancora una data precisa per il ritorno.

Legnano (Milano), 4 giugno 2026 – Dalla prossima settimana le prime famiglie “sfrattate” dopo l’incendio alle case Sap di via Pisacane rientreranno nelle loro abitazioni. A distanza di 60 giorni dall’incendio che ha colpito il sottotetto del condominio al 34 di via Pisacane e dopo l’evacuazione di 27 nuclei familiari residenti, sono cominciate ieri le operazioni di bonifica, sanificazione e verniciatura degli alloggi dei piani rialzato e primo, oltre che di due del secondo piano. Proprio a conclusione di questo passaggio, la prossima settimana sarà possibile il rientro delle prime 17 famiglie. Questo passaggio è stato reso possibile a seguito delle verifiche degli spazi comuni, dei vani e degli impianti ascensore, oltre che degli impianti elettrici dei singoli appartamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprile

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