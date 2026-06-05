Incendio a Crans-Montana i coniugi Moretti in Procura scaricano responsabilità

Notizia in breve

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale 'Le Constellation' a Crans-Montana, sono stati ascoltati in tribunale a Sion dopo l’incendio che ha distrutto il locale nella notte di Capodanno. Durante l’udienza, i coniugi hanno respinto le accuse e hanno scaricato responsabilità su terzi. Il caso riguarda le cause dell’incendio, ancora in fase di accertamento. La coppia si è presentata davanti ai giudici per chiarire la propria posizione.