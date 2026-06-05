Incendio a Crans-Montana i coniugi Moretti in Procura scaricano responsabilità
Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale 'Le Constellation' a Crans-Montana, sono stati ascoltati in tribunale a Sion dopo l’incendio che ha distrutto il locale nella notte di Capodanno. Durante l’udienza, i coniugi hanno respinto le accuse e hanno scaricato responsabilità su terzi. Il caso riguarda le cause dell’incendio, ancora in fase di accertamento. La coppia si è presentata davanti ai giudici per chiarire la propria posizione.
Jacques e Jessica Moretti, la coppia proprietaria del locale 'Le Constellation', andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è arrivata al tribunale di Sion per essere ascoltata in un'udienza che li vede a confronto. Arrivati? su un furgone della polizia senza insegne, Jacques e Jessica Moretti hanno raggiunto l'edificio universitario dove si tengono le audizioni. Questa udienza, sotto forma di confronto con i principali imputati dell'indagine, si tiene alla presenza degli avvocati delle varie parti. Le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti possono partecipare. Tra questi, è presente Laetitia Brodard-Sitre, il cui figlio sedicenne è morto nella tragedia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Strage di Capodanno a Crans Montana: i coniugi Moretti in tribunale per l'interrogatorio
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