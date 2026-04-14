Crans Montana coniugi Moretti indagati a Roma per omicidio e incendio colposi

A Crans-Montana, in Svizzera, i coniugi Moretti sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Roma. Le accuse a loro carico includono omicidio plurimo colposo, incendio colposo, lesioni gravissime e disastro colposo, in relazione all’incendio scoppiato il 31 dicembre scorso. L’indagine si concentra sugli eventi che hanno portato al rogo e alle conseguenze che ne sono seguite.

Disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime: sono queste le accuse ipotizzate dalla Procura di Roma per Jaques Moretti e la moglie Jessica, in relazione al rogo del 31 dicembre a Crans-Montana, in Svizzera. I due stanno per essere iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’indagine coordinata dall’aggiunto della procura di Roma, Giovanni Conzo. Per loro al momento non è previsto alcun interrogatorio nella capitale. Ieri in procura a Sion in Svizzera è stato interrogato il sindaco di Crans-Montana. L’interrogatorio del sindaco. Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato interrogato ieri per l’incendio di Capodanno al bar Le Constellation, che causò 41 morti e 115 feriti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans Montana, coniugi Moretti indagati a Roma per omicidio e incendio colposi I coniugi Moretti indagati anche Roma per la strage di Crans-Montana. Contestati il disastro, l’omicidio plurimo, l’incendio e le lesioni gravissime:La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i proprietari del locale teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a RomaLa Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell'ambito del procedimento legato all'incendio del 31... Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma