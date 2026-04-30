Il ristorante è quello in cui si trovava Jacques Moretti la notte dell'incendio del "Le Constellation" e dove è stato filmato, qualche settimana fa, mentre effettuava lavori di ristrutturazione Mentre gli inquirenti proseguono nell'analisi dei video dell'incendio di Capodanno del locale "Le C.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, coniugi Moretti verso apertura del nuovo locale "Le Vieux Chalet": ubicato a Lens, subì un incendio nel 2023

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