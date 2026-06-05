Incanti in fabbrica omaggio al genio Mozart
Il 22 giugno 2024, circa 600 spettatori hanno assistito a un concerto dedicato a Mozart in una fabbrica. Oltre cento musicisti tra orchestra e coro hanno eseguito brani del compositore in un ambiente industriale. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con l’obiettivo di unire musica classica e spazio inusuale. La serata si è conclusa senza incidenti, con applausi e commenti positivi da parte dei presenti.
Il 22 giugno 2024 quasi 600 spettatori e oltre cento persone tra orchestra e coro si ritrovarono in uno dei capannoni della Wiz chemicals di Dairago per vivere un’esperienza fuori dall’ordinario, ispirata dalla Fondazione Ticino Olona: la grande musica classica ospitata dentro una fabbrica, in un abbraccio insolito e riuscito tra il mondo del lavoro e quello dell’arte. L’esperimento aveva funzionato e, dunque, ora si ripete. Il 20 giugno prossimo, infatti, quell’incontro torna in scena, arricchito e ampliato, sotto il titolo “Un dono in musica per tutti”: un concerto di gala nel 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, con ingresso gratuito per il pubblico alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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