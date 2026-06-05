incanti in fabbrica omaggio al genio mozart

Notizia in breve

Il 22 giugno 2024, circa 600 spettatori hanno assistito a un concerto dedicato a Mozart in una fabbrica. Oltre cento musicisti tra orchestra e coro hanno eseguito brani del compositore in un ambiente industriale. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, con l’obiettivo di unire musica classica e spazio inusuale. La serata si è conclusa senza incidenti, con applausi e commenti positivi da parte dei presenti.