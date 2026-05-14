Omaggio al genio del batterista Cobb questa sera al Terminus Caf

Questa sera al Terminus Caf si terrà un evento dedicato a Jimmy Cobb, il batterista noto per aver contribuito a creare il sound di alcuni dei dischi più influenti del jazz. L’appuntamento, che inizia alle 21, riunisce musicisti e appassionati per ricordare la figura di Cobb attraverso performance live e momenti commemorativi. L’evento si propone di celebrare il suo ruolo nella musica e il legame tra artisti e pubblico.

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I legami umani e artistici, anche nel jazz, superano i confini del tempo e dello spazio. Al Terminus, questa sera a partire dalle 21, i riflettori si accenderanno per omaggiare la figura monumentale di Jimmy Cobb, il batterista che ha definito il suono di un’epoca e di capolavori immortali. La serata nel locale di via Paleocapa non è un semplice ricordo accademico, ma una celebrazione guidata da chi con Cobb ha condiviso realmente il palco e il respiro della nota blu. Al centro della scena troviamo Massimo Faraò al pianoforte e Aldo Zunino al contrabbasso: due giganti del jazz italiano che proprio quest’anno festeggiano un traguardo rarissimo, quello dei quarant’anni di sodalizio artistico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omaggio al genio del batterista Cobb questa sera al Terminus Caf ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Omaggio al genio. Un trio nel segno del mito Gershwin Il papà della schiscetta. Omaggio al genio di CaimiVerrà inaugurata oggi alle 17 in Villa Vertua la mostra-evento “Renato Caimi 100.