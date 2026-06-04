Al via chiostri&cortili con un omaggio a Mozart nel 270° anniversario della nascita

Notizia in breve

La rassegna Chiostri & Cortili della Camerata Polifonica Siciliana inizierà il 5 giugno e si svolgerà ogni venerdì fino al 24 luglio, con otto eventi in programma. La prima serata sarà dedicata a un omaggio a Mozart in occasione del 270° anniversario della nascita del compositore. La manifestazione, diretta dal Maestro Giovanni Ferrauto e presieduta dal musicologo Aldo Mattina, si svolge nei chiostri e cortili della città.