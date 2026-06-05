Inaugurazione Aperifollia 2026 a Hidron

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'inaugurazione di Aperifollia 2026 si terrà martedì 9 giugno all'Hidron, con inizio alle 20.30. La serata prevede un apericena a buffet al costo di 20 euro, con servizio al tavolo a 25 euro, entrambi su prenotazione. Dopo le 22, l’evento continuerà con musica e intrattenimento.

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Martedì 9Giugno InaugurazioneAperifollia Dalle 20.30Apericena a buffet€ 20Servito al tavolo €25Solo su prenotazione Dalle 22.30Disco Ingresso libero Tavoli dopo cena su prenotazione.Info e prenotazioni 347 2659882. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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