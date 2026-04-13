Aperifollia al Glass Globe

Al Glass Globe si tiene un nuovo evento di Aperifollia, con inizio alle 20:30. La serata prevede un’apericena con drink e buffet al costo di 18 euro. L’appuntamento si svolge in un locale dedicato al relax e alla socializzazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di trascorrere il tempo in compagnia. La formula include una combinazione di bevande e stuzzichini, pensata per una serata informale tra amici.

Al Glass Globe torna un nuovo appuntamento dell'Aperifollia. Apericena dalle 20:30 con drink e buffet a 18 euro. Ingresso libero dalle 22:00. Per info e prenotazioni contattare il 347 2659882.🔗 Leggi su Firenzetoday.it I capolavori al pianoforte. Musica: da Mozart a Beethoven passando per Glass e RavelÈ iniziata all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona la seconda edizione de ’il Pianoforte’, la rassegna che apre la stagione di STRADIVARIfestival...