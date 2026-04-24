Il ministro Giuli diserterà l' inaugurazione della Biennale 2026

Il ministro della cultura ha annunciato che non sarà presente né alla pre-apertura della 61a Esposizione d’Arte della Biennale di Venezia, prevista per le giornate antecedenti l'inaugurazione, né alla cerimonia ufficiale di apertura in programma il 9 maggio. La decisione di disertare questi eventi è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive. La partecipazione all'evento rimane assente da parte del rappresentante istituzionale.

Il ministro della cultura Alessandro Giuli «non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d’Arte della Biennale di Venezia né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, prevista il 9 maggio». Lo comunica con una nota il ministero della cultura.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Biennale, il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà all’inaugurazione Notizie correlate Leggi anche: Biennale, ministro della Cultura Giuli non parteciperà all’inaugurazione Ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione della Biennale ArteIl Ministro della Cultura Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di...