Inaugurato lo sportello del Tribunale La giustizia più vicina al cittadino

Da mercoledì 17 giugno, l’ufficio di prossimità del Tribunale di via Adda a Sassuolo è aperto ogni settimana, dalle 9 alle 13. L’inaugurazione ufficiale si è svolta ieri. Lo sportello sarà disponibile ogni mercoledì per fornire servizi di assistenza e supporto ai cittadini. L’apertura mira a rendere più accessibile la giustizia, riducendo i tempi e facilitando le pratiche legali.

Inaugurato ieri, ma attivo dal 17 giugno tutti i mercoledi dalle 9 alle 13, l’ ufficio di prossimità del Tribunale di via Adda, a Sassuolo. E’ l’approdo del protocollo sottoscritto l’anno scorso dal Tribunale stesso, dall’Unione dei Comuni e dall’Ordine degli Avvocati di Modena: la sede sassolese permetterà ai cittadini di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale. "L’inaugurazione di questo nuovo spazio rappresenta un passo concreto verso una giustizia che non attende il cittadino nelle aule di tribunale, ma gli va incontro sul territorio", ha detto il presidente del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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