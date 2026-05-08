Giustizia e servizi apre lo sportello decentrato del Tribunale anche a Bomporto

È stato inaugurato uno sportello decentrato del Tribunale anche a Bomporto, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra cittadini e il sistema giudiziario. Questa iniziativa permette di accedere a servizi giudiziari senza dover recarsi direttamente presso la cancelleria del tribunale, favorendo così una maggiore comodità e semplificazione nelle procedure. L’apertura mira a migliorare l’efficienza dell’erogazione dei servizi giudiziari sul territorio.

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Una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l’implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale. E’ l’obiettivo dell’ufficio di prossimità.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Nuovo sportello all’ex Tribunale : "Aumentano i servizi per cittadini. Molto presto ne arriveranno altri"È stato inaugurato ieri mattina, al piano terra dell’ex Tribunale di piazza Ricchetti, il nuovo sportello dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Incontro tra Trantino e il presidente del Tribunale Sciacca su spazi e servizi della giustiziaIl sindaco Enrico Trantino ha incontrato oggi, a Palazzo degli Elefanti, il nuovo presidente del Tribunale di Catania, Mariano Sciacca, recentemente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Servizio civile regionale, bando per 2.396 giovani; Il Parlamento chiede giustizia e responsabilità per le vittime civili in Ucraina | Attualità | Parlamento europeo; Il centro per la giustizia riparativa di bergamo; Rete Giustizia, disservizi 6-7 maggio 2026. Chiarimenti. Giustizia, anche a Monte San Savino apre l’ufficio di prossimitàArezzo, 23 gennaio 2026 – La Giustizia è più vicina ai cittadini anche a Monte San Savino. Ieri pomeriggio l’inaugurazione del nuovo Ufficio di prossimità presso la sede, in corso San Gallo 97 ... lanazione.it La giustizia di prossimità apre a San Giuliano TermeLa cittadina termale dice finalmente stop ai viaggi tra casa e tribunale di Pisa per tante pratiche quotidiane, procedimenti e funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale e che ... lanazione.it Da Bastogi il corteo per la giustizia sociale: tutti i dettagli ift.tt/7n6EC0S x.com Forza Italia riparte dai tredici milioni di Sì: nasce il fronte garantista permanente A un mese dal referendum sulla giustizia, Forza Italia prova a trasformare quei tredici milioni di Sì in qualcosa di più di una fotografia elettorale. Non soltanto un consenso registrat facebook