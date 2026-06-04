Inaugurato lo sportello decentrato del Tribunale per il Distretto ceramico

Notizia in breve

È stato aperto uno sportello decentrato del Tribunale nel Distretto ceramico, rivolto ai cittadini. L’obiettivo è migliorare i rapporti tra sistema-giustizia e utenti, facilitando l’accesso ai servizi giudiziari senza dover andare in cancelleria. Lo sportello permette di ricevere assistenza e informazioni direttamente sul territorio, riducendo spostamenti e tempi di attesa. L’apertura mira a semplificare le procedure e rendere più immediata la comunicazione tra cittadini e uffici giudiziari.