Dal Mim 270 mila euro per arredi didattici innovativi al Comune di San Vito Chietino

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha assegnato un finanziamento di 270.000 euro al Comune di San Vito Chietino, destinato all’acquisto di arredi didattici innovativi per i bambini della fascia 0-6 anni. La somma è finalizzata a migliorare gli spazi dedicati all’istruzione e allo sviluppo dei più piccoli. La decisione si inserisce in un intervento volto a potenziare le strutture educative sul territorio comunale.

Un finanziamento di 270.000 euro destinato all’acquisto di arredi didattici innovativi per la fascia 0-6: è quanto messo a disposizione dal Ministero dell’istruzione e del merito al Comune di San Vito Chietino. Il finanziamento sarà utilizzato per il nuovo asilo Nido di via Michelangelo e per la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Nuovo polo d'infanzia, al Comune 120mila euro: "Acquistiamo arredi didattici innovativi"Il Comune di Ferrara ha ottenuto un contributo di 120mila euro per l'acquisto di arredi didattici innovativi destinati al nuovo polo per l'infanzia... Nuovi arredi e spazi didattici innovativi: 368 mila euro per le scuole dell’infanziaL’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha ottenuto un nuovo finanziamento di 368 mila euro destinato all’acquisto di...