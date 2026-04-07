Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia | pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euro
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi le graduatorie relative ai finanziamenti di 150 milioni di euro destinati all’acquisto di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia. Questi fondi sono destinati a supportare l’acquisto di mobili e attrezzature pensate per ambienti educativi rivolti ai bambini più piccoli. Le graduatorie indicano le amministrazioni che potranno attingere a queste risorse.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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