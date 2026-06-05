In viaggio con oltre 13 chili di cocaina arrestati dopo lo sbarco a Messina

Tre persone sono state arrestate a Catania dopo essere arrivate da Barcellona con oltre 13 chili di cocaina nascosti nell’auto. La polizia di Stato ha fermato il veicolo e ha scoperto lo stupefacente durante un controllo. Le tre persone, residenti a Lentini, sono state accusate di detenzione e trasporto di droga. L’intervento è avvenuto nel capoluogo etneo subito dopo lo sbarco.

Da Barcellona a Catania con 13 chili di cocaina in auto: tre persone di Lentini (Siracusa) arrestate nel capoluogo etneo dalla polizia di Stato per detenzione e trasporto di stupefacenti. I poliziotti della Squadra mobile e del commissariato di Lentini, appreso che un residente proprio nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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