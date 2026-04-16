Superano il confine a Como Brogeda con oltre 90 ovuli di droga | quasi due chili tra eroina e cocaina arrestati
Nella serata del 15 aprile, due uomini sono stati arrestati dopo essere stati fermati dai carabinieri alla frontiera di Como Brogeda. Durante il controllo, i militari hanno scoperto nell’auto un carico di oltre 90 ovuli di droga, tra eroina e cocaina, per un peso complessivo di quasi due chili. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due uomini sono stati portati in caserma.
Avevano appena superato il confine di Como Brogeda quando sono stati fermati dai carabinieri. Un controllo mirato, scattato nella serata del 15 aprile, ha portato all’arresto di due uomini trovati con un ingente carico di droga nascosto nell’auto.In manette sono finiti un 30enne e un 33enne.🔗 Leggi su Quicomo.it
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