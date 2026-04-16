Superano il confine a Como Brogeda con oltre 90 ovuli di droga | quasi due chili tra eroina e cocaina arrestati

Nella serata del 15 aprile, due uomini sono stati arrestati dopo essere stati fermati dai carabinieri alla frontiera di Como Brogeda. Durante il controllo, i militari hanno scoperto nell’auto un carico di oltre 90 ovuli di droga, tra eroina e cocaina, per un peso complessivo di quasi due chili. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due uomini sono stati portati in caserma.