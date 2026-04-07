Due uomini di 41 e 45 anni sono stati arrestati lungo la strada tra Catania e Messina. La Polizia di Stato ha trovato circa cinque chili di cocaina nascosti nel cruscotto di un’auto e 27mila euro in contanti in un’abitazione vicino. L’operazione si è conclusa con il fermo dei due uomini, che sono stati condotti in caserma per le verifiche del caso.

La Polizia di Stato ha arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto. I due sono stati intercettati dalla sezione “reati contro la persona” della Squadra Mobile della Questura di Catania. Nell’ambito di un’attività info-investigativa, i poliziotti hanno individuato un’auto sospetta con a bordo i due uomini, nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Fiumefreddo. Per fugare ogni dubbio, gli agenti della Squadra Mobile li hanno monitorati a distanza e poi li hanno bloccati per effettuare tutti i controlli del caso. Dopo averli identificati e perquisito, gli agenti hanno esteso le verifiche all’abitacolo, scovando un vano nascosto ricavato nel cruscotto del lato passeggero dove, generalmente, viene installato l’airbag. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cinque chili di cocaina nel cruscotto e 27mila euro in contanti in casa: due pusher arrestati sulla Catania-Messina

Oltre 5 chili di droga nel cruscotto dell'auto e 27 mila euro nascosti in casa: la polizia arresta due pusherLa polizia ha arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto.

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