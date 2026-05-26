La stagione estiva al Kronplatz Outdoor Center è iniziata. La Val Pusteria, con le sue Dolomiti e le Alpi, offre sentieri, malghe e panorami accessibili ai visitatori.

Le Dolomiti e le Alpi che incorniciano la Val Pusteria custodiscono un patrimonio di sentieri, malghe e panorami che nessuna guida turistica riesce a esaurire. È proprio da questa ricchezza che prende forma la proposta del Kronplatz Outdoor Center che, dal 16 maggio, apre la stagione estiva con un sistema integrato di esperienze e servizi pensato per rendere la montagna realmente accessibile. Situato a Riscone di Brunico, ai piedi del Plan de Corones, il centro si configura come un punto di riferimento per scoprire l’Alto Adige in modo attivo e sostenibile, attraverso un’offerta che unisce sport, natura e benessere e che si rivolge a un pubblico ampio, dalle famiglie agli appassionati più esperti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Kronplatz Outdoor Center, al via la stagione estiva in Val Pusteria

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