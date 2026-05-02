In Val Pusteria, tra le montagne che ospitano le gare di biathlon delle Olimpiadi di Milano Cortina, si trova il caseificio storico di Anterselva. Questo stabilimento, attivo da molti decenni, ha recentemente avviato un servizio di distribuzione di formaggi disponibile 24 ore su 24. La struttura produce formaggi tradizionali della zona e ha deciso di offrire ai clienti un punto vendita aperto sempre, senza limiti di orario.

Ed è proprio ad Anterselva, nel cuore verde della Val Pusteria, che si trova un piccolo caseificio familiare, una di quelle realtà artigianali che produce il formaggio e il latte e il burro come una volta. Genuino, di montagna, fresco e buono. Ma anche orientato alla contemporaneità, quando serve a ottimizzare i processi. Perfino con un distributore di formaggi aperto 24 su 24, ché non sai mai quando ti viene voglia di Graukäse. La storia del Caseificio Oberhof Poco più di una decina di mucche, qualche vitello, qualche maiale, galline e gatti. La popolazione del maso Oberhof è quella colorata e rumorosa di una piccola azienda agricola di montagna.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oberhof, la storia del caseificio storico di Anterselva (Val Pusteria) con il distributore di formaggi H24

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