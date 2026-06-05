I residenti del centro storico tornano a protestare contro i parcheggi blu, definendoli penalizzanti. Da settimane segnalano difficoltà nel trovare posti auto e aumenti dei costi. Le critiche si concentrano sulla scarsità di spazi disponibili e sulla gestione dei permessi. Le autorità locali non hanno ancora annunciato modifiche alle tariffe o all’organizzazione del servizio. La questione resta aperta, con i residenti che chiedono interventi immediati.

Di nuovo sul piede di guerra i residenti del centro storico contro i parcheggi blu. A far arrabbiare i cittadini che abitano nella ztl è l’indisponibilità di spazi sosta bianchi: "Negli ultimi anni – fanno presente – abbiamo assistito a una costante riduzione degli stalli disponibili, senza che siano state previste soluzioni alternative adeguate". Questa volta a lamentare "una grave carenza di parcheggi sono i residenti della ztl tra via Ceccarini, corso Matteotti, via XXIV Maggio, via Mure Augustee, via Nolfi e la Rocca Malatestiana", i quali hanno deciso di rivolgersi al sindaco Luca Serfilippi "per esprimere la crescente preoccupazione e il profondo malcontento per la progressiva eliminazione dei parcheggi bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In trincea contro i parcheggi blu. I residenti del centro: "Penalizzante"

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