In trincea contro i parcheggi blu I residenti del centro | Penalizzante

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I residenti del centro storico tornano a protestare contro i parcheggi blu, definendoli penalizzanti. Da settimane segnalano difficoltà nel trovare posti auto e aumenti dei costi. Le critiche si concentrano sulla scarsità di spazi disponibili e sulla gestione dei permessi. Le autorità locali non hanno ancora annunciato modifiche alle tariffe o all’organizzazione del servizio. La questione resta aperta, con i residenti che chiedono interventi immediati.

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Di nuovo sul piede di guerra i residenti del centro storico contro i parcheggi blu. A far arrabbiare i cittadini che abitano nella ztl è l’indisponibilità di spazi sosta bianchi: "Negli ultimi anni – fanno presente – abbiamo assistito a una costante riduzione degli stalli disponibili, senza che siano state previste soluzioni alternative adeguate". Questa volta a lamentare "una grave carenza di parcheggi sono i residenti della ztl tra via Ceccarini, corso Matteotti, via XXIV Maggio, via Mure Augustee, via Nolfi e la Rocca Malatestiana", i quali hanno deciso di rivolgersi al sindaco Luca Serfilippi "per esprimere la crescente preoccupazione e il profondo malcontento per la progressiva eliminazione dei parcheggi bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in trincea contro i parcheggi blu i residenti del centro penalizzante
© Ilrestodelcarlino.it - In trincea contro i parcheggi blu. I residenti del centro: "Penalizzante"
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