La giunta Michelini sta considerando l'introduzione di parcheggi blu a prezzo ridotto per i residenti, ispirandosi alla misura adottata dal Comune di Loreto. Quest'ultimo ha istituito un abbonamento annuale di 25 euro per consentire ai residenti di parcheggiare sulle strisce blu senza costi elevati. La proposta mira a offrire un'opzione più conveniente per chi vive in zona.

"La nostra proposta è che la giunta Michelini prenda spunto dal Comune di Loreto, che ha istituito un abbonamento al prezzo agevolato di 25 euro l’anno per permettere ai residenti di parcheggiare sulle strisce blu. Adesso aspettiamo la risposta dell’amministrazione comunale". Lo afferma il comitato di quartiere Castennou a Porto Recanati, guidato dalla presidente Cristiana Mataloni (nella foto). Attraverso un post condiviso sulla propria pagina Facebook, il quartiere continua ad andare in pressing sulla questione che è stata già discussa nelle scorse settimane con la giunta del sindaco Andrea Michelini. "Il comitato non si occupa solo delle feste, di cui siamo sempre molto orgogliosi, ma anche della vita quotidiana del nostro paese – ha scritto il quartiere Castennou sul social network –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Parcheggi blu a prezzo agevolato per i residenti"

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