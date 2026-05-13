Cortona parcheggi | più tutela per i residenti del centro storico

La Giunta comunale ha approvato la relazione tecnica della Polizia locale riguardante i parcheggi nel centro storico. La decisione mira a rafforzare la tutela dei residenti e a creare maggiore uniformità tra le Zone a traffico limitato (Ztl). La delibera dovrebbe portare a modifiche nelle regole di accesso e sosta nelle aree centrali della città. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle misure o sui tempi di attuazione.

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