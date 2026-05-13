Cortona parcheggi | più tutela per i residenti del centro storico
La Giunta comunale ha approvato la relazione tecnica della Polizia locale riguardante i parcheggi nel centro storico. La decisione mira a rafforzare la tutela dei residenti e a creare maggiore uniformità tra le Zone a traffico limitato (Ztl). La delibera dovrebbe portare a modifiche nelle regole di accesso e sosta nelle aree centrali della città. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle misure o sui tempi di attuazione.
Arezzo, 13 maggio 2026 – Ok dalla Giunta alla relazione tecnica della Polizia locale: più tutela per i residenti del centro storico e maggiore uniformità fra le Ztl. Sono queste le principali novità fatte proprie dall’Amministrazione comunale in tema di sosta e parcheggi. Dopo mesi di sperimentazione della Zpru (Zona a particolare rilevanza urbanistica) MaffeiSanta Margherita, la disciplina che riserva i posti ai residenti delle strade viene stabilizzata con l’inclusione anche dei veicoli che dispongono del tagliando della Ztl Arancione, in considerazione della continuità territoriale tra le due aree del centro. Fra le altre misure, l’Amministrazione comunale ha dato l’ok all’allineamento della disciplina fra la Ztl Rossa e Arancione, per le categorie autorizzate e per gli orari di attivazione, che però restano distinte.🔗 Leggi su Lanazione.it
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