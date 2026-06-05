In sala sono stati presentati il film “Rebuilding” con Josh O'Connor, il live action “Masters of the Universe” e le versioni restaurate dei cult italiani “Bianca” e “La messa è finita”. Le proiezioni si sono svolte nel fine settimana, offrendo al pubblico diverse opzioni cinematografiche. Le recensioni riguardano le nuove versioni restaurate dei due film di Nanni Moretti e le performance degli attori nei film più recenti. Nessuna variazione nel programma rispetto alle programmazioni precedenti.

Se i vostri programmi del weekend includono una serata (o un pomeriggio) al cinema, vi proponiamo questi film: Rebuilding – Come l’acqua per il fuoco, Masters of the Universe, i cult di Nanni Moretti Bianca e La messa è finita restaurati. Ecco perché vederli: le nostre recensioni. Il giovane ranchero “Dusty” ( Josh O’Connor ) perde tutte le sue proprietà in un incendio. Si ritrova a vivere in una roulotte in un camping insieme ad altri sopravvissuti alle fiamme. Divorziato e con una figlia piccola l’uomo medita di andare altrove, ma gli affetti sembrano trattenerlo in Colorado. Dopo la prima al Sundance Festival arriva nelle nostre sale Rebuilding – Come l’acqua per il fuoco, un interessante western contemporaneo e malinconico con Josh O’Connor diretto da Max Walker-Silverman. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In sala “Rebuilding” con Josh O'Connor, il live action “Masters of the Universe”, i cult morettiani “Bianca” e “La messa è finita” restaurati: le recensioni

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