In poco più di un anno 1.770 arresti e 839 Codici rossi attivati in Abruzzo e Molise | il bilancio dell' attività dei carabinieri

Tra il 2025 e i primi mesi del 2026, i carabinieri hanno arrestato 1.770 persone e denunciato più di 15.600 individui nelle regioni di Abruzzo e Molise. Durante questo periodo, sono stati attivati 839 Codici rossi, segnando un’intensa attività di controllo e intervento. Le operazioni hanno coinvolto vari settori, con un'attenzione particolare alle situazioni di emergenza e sicurezza pubblica.

Tra il 2025 e i primi mesi del 2026 sono state 1.770 le persone arrestate e oltre 15.600 le persone denunciate dai carabinieri in Abruzzo e in Molise. Di quegli arresti oltre 150, in flagranza o su ordinanza cautelare, sono stati eseguiti contro le violenze di genere con ben 839 attivazioni di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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