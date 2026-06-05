In piazza XX Settembre arriva il primo bagno pubblico hi-tech e autopulente

Da forlitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza XX Settembre è stata inaugurata una nuova postazione igienica di ultima generazione, dotata di tecnologia avanzata e capacità autopulente. La struttura è accessibile al pubblico e rappresenta la prima installazione di questo tipo in quella zona. La postazione è stata aperta recentemente e si trova nel centro storico, offrendo un servizio di igiene pubblica con caratteristiche innovative.

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Novità in centro storico. È stata aperta al pubblico, in piazza XX Settembre, una nuova postazione igienica di ultima generazione. L'opera, che si inserisce nel più ampio quadro dei lavori di riqualificazione dell'area intrapresi dal Comune, introduce una struttura completamente automatizzata e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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