In piazza XX Settembre arriva il primo bagno pubblico hi-tech e autopulente

Notizia in breve

In piazza XX Settembre è stata inaugurata una nuova postazione igienica di ultima generazione, dotata di tecnologia avanzata e capacità autopulente. La struttura è accessibile al pubblico e rappresenta la prima installazione di questo tipo in quella zona. La postazione è stata aperta recentemente e si trova nel centro storico, offrendo un servizio di igiene pubblica con caratteristiche innovative.