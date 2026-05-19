In piazza XX Settembre ad Asola sono state allestite operazioni mediche coordinate da un team specializzato. Le associazioni locali hanno collaborato attivamente per organizzare lo screening alla popolazione, contribuendo alla gestione delle attività e alla distribuzione delle risorse. L’area si è trasformata in un presidio temporaneo dedicato alla salute, con volontari e personale sanitario impegnati in diverse fasi delle operazioni. La collaborazione tra le varie realtà ha consentito di offrire servizi medici in un luogo pubblico.

? Punti chiave Chi ha coordinato le operazioni mediche in piazza XX Settembre?. Come hanno collaborato le associazioni locali per gestire lo screening?. Perché la presenza dei sindaci è stata fondamentale per l'evento?. Come potrà questo modello di prevenzione diventare una pratica regolare?.? In Breve Circa cento cittadini hanno effettuato gli screening in piazza XX Settembre.. Evelyn Agliozzo ha coordinato le operazioni con la Croce Rossa e Avis Asola.. La Protezione Civile Asolana ha gestito la logistica della postazione sanitaria.. Don Luigi Ballarini ha benedetto i volontari e gli operatori dell'ospedale locale.. Circa cento cittadini hanno affollato la piazza XX Settembre di Asola per sottoporre la propria pressione arteriosa a screening gratuiti durante la 22ª Giornata internazionale contro l’ipertensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asola, piazza XX Settembre si trasforma in presidio per il cuore

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