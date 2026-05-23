Zona Amendola e Piazza XX Settembre | 17 arresti
Nella mattinata del 20 maggio 2026, agenti della squadra mobile di Bologna hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di cittadini stranieri residenti in via delle Fosse. L’operazione si è svolta nelle zone di Amendola e Piazza XX Settembre, nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di droga. Sono stati complessivamente 17 gli arresti eseguiti durante questa operazione.
Nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata del 20 maggio 2026 gli agenti della squadra mobile della questura di Bologna hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia di cittadini stranieri, residenti in via delle Fosse. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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