Zona Amendola e Piazza XX Settembre | 17 arresti

Notizia in breve

Nella mattinata del 20 maggio 2026, agenti della squadra mobile di Bologna hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di cittadini stranieri residenti in via delle Fosse. L’operazione si è svolta nelle zone di Amendola e Piazza XX Settembre, nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di droga. Sono stati complessivamente 17 gli arresti eseguiti durante questa operazione.