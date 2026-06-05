L’evento “Un campione per amico”, promosso da una banca, è arrivato ieri a Bologna, in Piazza VIII Agosto. La manifestazione, alla sua 25ª edizione, coinvolge campioni dello sport che incontrano il pubblico e le scuole per promuovere valori come l’inclusione e l’educazione attraverso lo sport. Tra i partecipanti figurano atleti noti del panorama nazionale. L’evento si svolge in diverse città italiane e prevede attività sportive e incontri pubblici.

Giunto alla sua 25°edizione, ’ Banca Generali - Un Campione per Amico ’, evento sportivo-educativo itinerante che porta grandi campioni nostrani nelle piazze e nelle scuole per promuovere sport, valori e inclusione, è approdato ieri mattina a Bologna, in Piazza VIII Agosto. Una giornata dedicata ai più giovani, trasformando le piazze in villaggi sportivi, con campi ridotti di tennis, volley, calcio, basket e rugby, accompagnati da animazione e musica. Protagonisti di questa tappa sotto alle Due Torri - una delle 12 percorse e in programma dallo scorso aprile fino ad ottobre - la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex attaccante del Toro e della nazionale Ciccio Graziani, l’ex icona del rugby Martin Castrogiovanni, il lottatore oro olimpico a Pechino 2008, Andrea Minguzzi, e l’ex campionessa di volley Maurizia Cacciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In piazza viii agosto l’evento promosso da banca generali. Castrogiovanni, Cacciatori, Panatta e Minguzzi ’Un campione per amico’: quando lo sport educa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piazza Cavour si trasforma in un villaggio dello sport per bambini con Graziani, Panatta, Lucchetta, CastrogiovanniIl 29 aprile 2026, piazza Cavour a Como si è trasformata in un villaggio dello sport dedicato ai bambini, grazie all’iniziativa “Un campione per...

"Un campione per amico": a Livorno la carica di 600 bambini insieme a Graziani, Panatta, Cacciatori e CanaleA Livorno si è svolta una giornata dedicata allo sport, coinvolgendo circa 600 bambini che hanno partecipato a diverse attività tra tennis,...

Argomenti più discussi: La tappa di Banca Generali: Un campione per amico; In piazza viii agosto l’evento promosso da banca generali. Castrogiovanni, Cacciatori, Panatta e Minguzzi ’Un campione per amico’: quando lo sport educa; Adriano Panatta: Al Roland Garros voglio premiare un altro italiano. Cobolli ormai è un top ten, azzurri forti anche senza Sinner; La tappa di Banca Generali | Un campione per amico.

In piazza viii agosto l’evento promosso da banca generali. Castrogiovanni, Cacciatori, Panatta e Minguzzi ’Un campione per amico’: quando lo sport educaGiunto alla sua 25°edizione, ’Banca Generali - Un Campione per Amico’, evento sportivo-educativo itinerante che porta grandi campioni nostrani ... sport.quotidiano.net

Stay Tuned! A presto il Programma! Mythos Troina Festival 3 luglio - 8 agosto 2026 #troina #enna #eventisicilia26 #visitsicilyinfo @Fondazione_Inda x.com