Piazza Cavour si trasforma in un villaggio dello sport per bambini con Graziani Panatta Lucchetta Castrogiovanni

Il 29 aprile 2026, piazza Cavour a Como si è trasformata in un villaggio dello sport dedicato ai bambini, grazie all’iniziativa “Un campione per amico” promossa da Banca Generali. Durante l’evento, presenti diversi atleti noti, tra cui Graziani, Panatta, Lucchetta e Castrogiovanni, hanno partecipato a sessioni di gioco e attività sportive. La piazza si è animata di risate, entusiasmo e giovani appassionati di sport.

Una piazza piena di energia, risate e sport. Oggi, 29 aprile 2026, “Un campione per amico” - iniziativa di Banca Generali - ha fatto tappa a Como trasformando piazza Cavour in un grande spazio dedicato ai più giovani.Mini campi e sport per tuttiPer l’occasione sono stati allestiti mini campi da.🔗 Leggi su Quicomo.it

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