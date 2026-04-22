Un campione per amico | a Livorno la carica di 600 bambini insieme a Graziani Panatta Cacciatori e Canale

Da livornotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno si è svolta una giornata dedicata allo sport, coinvolgendo circa 600 bambini che hanno partecipato a diverse attività tra tennis, pallavolo, rugby e calcio. Alla manifestazione hanno preso parte anche alcuni sportivi noti, tra cui Graziani, Panatta, Cacciatori e Canale. L’evento ha avuto come scopo principale promuovere la socializzazione e il rispetto dei valori sportivi, con l’obiettivo di rendere gli spazi urbani più vivaci e accessibili ai giovani.

Tennis, pallavolo, rugby, calcio e sorrisi per una prima giornata di grande festa all’insegna dello sport e dei suoi valori con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione. La 25esima edizione di “Banca Generali - Un campione per amico”, evento sportivo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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