Un campione per amico | a Livorno la carica di 600 bambini insieme a Graziani Panatta Cacciatori e Canale

A Livorno si è svolta una giornata dedicata allo sport, coinvolgendo circa 600 bambini che hanno partecipato a diverse attività tra tennis, pallavolo, rugby e calcio. Alla manifestazione hanno preso parte anche alcuni sportivi noti, tra cui Graziani, Panatta, Cacciatori e Canale. L’evento ha avuto come scopo principale promuovere la socializzazione e il rispetto dei valori sportivi, con l’obiettivo di rendere gli spazi urbani più vivaci e accessibili ai giovani.

Tennis, pallavolo, rugby, calcio e sorrisi per una prima giornata di grande festa all’insegna dello sport e dei suoi valori con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione. La 25esima edizione di “Banca Generali - Un campione per amico”, evento sportivo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate "Un campione per amico", a Livorno la prima tappa del tour nazionale: sport, rispetto e inclusione protagonisti alla Terrazza MascagniTrasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione, mettendo al centro ragazzi e ragazze che avranno l'opportunità di vivere lo... Domenica il derby da rivali, lunedì... insieme: a Bisseck e Bartesaghi il premio Amico dei BambiniDomenica saranno avversari nel derby, lunedì saranno premiati insieme a un evento a Sesto San Giovanni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un campinoe per amico: alla Terrazza Mascagni si gioca a calcio, volley, rugby e tennis; Livorno prima tappa della 25° edizione di Banca Generali – Un Campione per Amico; Un Campione per Amico: a Livorno la prima tappa della 25ª edizione con Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni; Torna Banca Generali Un Campione per Amico, la 25^ edizione al via da Livorno. Banca Generali – Un campione per amico parte da Livorno con Panatta, Graziani, Cacciatori e CanaleLivorno, 22 aprile 2026 – Tennis, pallavolo, rugby, calcio e sorrisi per una prima giornata di grande festa all’insegna dello sport e dei suoi valori con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in ... corrieredellosport.it MANIFESTAZIONE - Campione per amico, prima tappa a Livorno con 600 bambiniPrima tappa oggi alla Terrazza Mascangi di Livorno per la 25ma edizione di 'Banca Generali - Un campione per amico, evento sportivo itinerante che consente ai ragazzi di vivere lo sport come ... napolimagazine.com Sulla #FiPiLi fare attenzione per fumo segnalato tra Cascina e la diramazione Pisa-Livorno #viabiliTOS x.com La Polizia di Stato di Livorno ha eseguito nel pomeriggio di ieri una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di atti persecutori e danneggiamenti ai danni dell’ex compagna. Secondo quanto ri - facebook.com facebook